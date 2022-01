Nadal macht mit Australien-Triumph Major-Rekord perfekt

Der Spanier Rafael Nadal hat am Sonntag das Kunststück zuwege gebracht und sich mit dem Sieg bei den Australian Open auch den Rekord an Major-Triumphen gesichert. Trotz 0:2-Satzrückstands gegen den 25-jährigen Russen Daniil Medwedew feierte der 35-Jährige einen denkwürdigen 2:6,6:7(5),6:4,6:4,7:5-Erfolg und jubelte zum 21. Mal über den Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Just nach langer Verletzungspause überholte er damit Novak Djokovic und Roger Federer.

Im finalen Satz wehrte Medwedew bei 2:2 einen Breakball ab, nur um doch noch das 2:3 zu kassieren. Der Russe wehrte sich, erspielte sich in der Folge drei Breakbälle, konnte aber keinen nutzen und lag 2:4 zurück. Die folgenden Games gingen an die jeweiligen Aufschläger, ehe Nadal im vermeintlich entscheidenden Nerven und einen Doppelfehler zeigte. Medwedew verwertete den ersten Breakball zum 5:5 und sorgte für ein hochdramatisches Finish. Doch Nadal blieb cool, nahm seinem Gegenüber neuerlich den Aufschlag ab und verwertete nach 5:24 Stunden den ersten Matchball.

Nadal überholte damit nicht nur den 40-jährigen Federer, der nach einer Knie-Operation in Australien fehlte und erst im Sommer wieder auf die Tour zurückkehren will. Er setzte sich in der Rangliste an Major-Titeln auch vor Djokovic, der sich nach der Aufsehen erregenden Einreise-Posse und seiner Impfunwilligkeit vor Turnierbeginn selbst aus dem Spiel genommen hatte.