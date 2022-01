Lamparter beendet Seefeld-Triple als Zweiter

Johannes Lamparter hat am Sonntag das Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer auf Platz zwei beendet. Diesmal musste sich der Doppelweltmeister und Zweite vom Samstag nur dem Norweger Jörgen Graabak um 1,5 Sekunden geschlagen geben. Auf Rang drei landete Grabaaks Landsmann Jarl Magnus Riiber, der in der Weltcup-Gesamtwertung an Boden auf den Führenden Lamparter verlor. Als zweitbester Österreicher wurde Franz-Josef Rehrl Achter.