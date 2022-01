Zahlreiche Schäden durch Sturm in Niederösterreich

Ein Sturm hat am Sonntag in Niederösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Im ganzen Bundesland beschäftigten umgestürzte Bäume, die teilweise Straßen blockierten, und Gebäude, die gesichert werden mussten, die Einsatzkräfte. In Pottenstein (Bezirk Baden) wurde ein Partyzelt aus der Verankerung gerissen und blieb in einer Telefonleitung hängen. Am Nachmittag dauerten die Aufräumarbeiten und Alarmierungen vielerorts an.