EM-Bronze an Dänemark nach Verlängerung gegen Frankreich

Dänemarks Handballer haben sich mit der Bronzemedaille für das verpasste EM-Endspiel entschädigt. In einem dramatischen Spiel um Platz drei setzte sich der Weltmeister am Sonntag in Budapest gegen Olympiasieger Frankreich mit 35:32 (29:29, 13:14) nach Verlängerung durch. Im Team der Skandinavier, bei denen Superstar Mikkel Hansen fehlte, glänzten Torwart Niklas Landin mit 18 parierten Würfen, Rückraumspieler Jacob Holm war mit zehn Treffern bester Schütze.