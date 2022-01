Zahlreiche Schäden durch Sturm in Niederösterreich

Ein Sturm hat am Sonntag in Niederösterreich rund 2.800 Mitglieder von 260 Feuerwehren auf Trab gehalten. Verzeichnet wurden mehr als 330 Einsätze, teilte Franz Resperger vom Landeskommando am Abend der APA mit. In allen Regionen beschäftigten umgestürzte Bäume, die immer wieder Straßen blockierten, die Helfer. Auch zahlreiche Gebäude mussten gesichert werden. In der Nacht auf Montag sei eine Erleichterung der Situation zu erwarten, sagte Resperger.