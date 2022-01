Schweden nach 27:26-Krimi gegen Spanien Europameister

Europas Handball-Könige kommen erstmals seit 20 Jahren wieder aus Schweden. Der Rekord-Europameister setzte sich am Sonntag im EM-Finale vor 14.238 Zuschauern in Budapest gegen Titelverteidiger Spanien mit 27:26 (12:13) durch und machte den fünften Triumph nach 1994, 1998, 2000 und 2002 perfekt. Bronze ging an Weltmeister Dänemark, der das Spiel um Platz drei gegen Olympiasieger Frankreich mit 35:32 (13:14, 29:29) nach Verlängerung gewann.

Nach drei verlorenen Endspielen bei den Olympischen Spielen 2012 in London, der EM 2018 in Kroatien gegen Spanien und der WM 2021 in Ägypten passte für die Schweden endlich einmal wieder das Ergebnis in einem großen Finale. Zu „We are the champions“ durften die Europameister die Gold-Schale in die Höhe stemmen. „Wir haben solange dafür gekämpft. Ich kann es nicht glauben. Wir wussten, dass es ein enges Spiel wird. Ich bin stolz auf jeden einzelnen“, sagte Kreisläufer Max Darj.

Entgeltliche Einschaltung

Die Schweden verpatzten damit den zum vierten Mal in Folge im Endspiel vertretenen Spaniern die Fortsetzung ihrer Titelserie nach den Triumphen 2018 und 2020. Und die Niederlage war extrem bitter, da der aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrte Deutschland-Legionär Niclas Ekberg erst in letzter Sekunde einen Siebenmeter zum Endstand verwandelte.

Das Endspiel bot von Beginn an Tempo und Dramatik. Beste Werfer für den WM-Zweiten aus Schweden waren Kreisläufer Oscar Bergendahl und Matchwinner Ekberg mit jeweils fünf Toren. Für die Spanier trafen Rechtsaußen Aleix Gomez und auch Adrian Figueras gar sechsmal.

Die Schweden lagen zunächst zwar stets vorne, konnten sich aber nie richtig absetzen. Der Vorsprung wuchs zu keiner Zeit auf mehr als zwei Tore an. Dabei erwischte Torwart Andreas Palicka wie schon beim 34:33 im Halbfinale gegen Frankreich einen Sahnetag. Der 35-Jährige war mit zahlreichen Paraden der große Rückhalt und zeichnete sich erneut auch als Torschütze aus.

Doch im Angriff ließen die Skandinavier viele Chancen liegen - darunter in den ersten 15 Minuten gleich zwei Siebenmeter. So blieben die abgezockten Spanier immer in Schlagdistanz. Eine Minute vor der Pause gingen diese beim 12:11 erstmals in Führung - auch weil Torwart Rodrigo Corrales Rodal einige Bälle parierte. Im zweiten Durchgang blieb es spannend. Beide Teams agierten auf Augenhöhe und fanden immer wieder Lücken in der Abwehr des Gegners. So ging es Kopf an Kopf in die letzten zwei Minuten, in denen die Schweden die Nerven behielten und am Ende jubelten.

Nun hoffen sie auf eine neue Erfolgsära, wie es zwischen 1990 und 2002 der Fall war, wo man gleich zwei WM- und vier EM-Titel gewonnen hatte.

Dänemark durfte sich nach dem verpassten Finaleinzug zumindest noch über einen Teilerfolg zum Abschluss freuen. Der Sieg war eine kleine Revanche für das verlorene Olympia-Finale im vergangenen Sommer. Im Team der Skandinavier, bei denen Superstar Mikkel Hansen fehlte, glänzten Tormann Niklas Landin mit 18 parierten Würfen, Rückraumspieler Jacob Holm war mit zehn Treffern bester Schütze.