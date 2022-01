Salah führt Ägypten ins Halbfinale des Afrika Cups

Mohamed Salah darf weiter auf seinen ersten Titel mit der ägyptischen Fußball-Nationalmannschaft hoffen. Der Liverpool-Stürmer führte den Rekordsieger am Sonntag mit einem Tor und einer Vorlage ins Halbfinale des Afrika Cups. Ägypten siegte gegen Marokko mit 2:1 nach Verlängerung und trifft nun am Mittwoch auf Gastgeber Kamerun. Ebenfalls in der Vorschlussrunde steht der Senegal nach einem 3:1-Erfolg über Äquatorialguinea. Halbfinalgegner ist am Donnerstag Burkina Faso.