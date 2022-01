Überraschender Auswärtssieg: Bengals im Super Bowl

Die Cincinnati Bengals haben in den NFL-Playoffs überraschend gegen die Kansas City Chiefs gewonnen und stehen erstmals seit 33 Jahren wieder im Super Bowl. Im Arrowhead Stadium in Kansas City holten die Bengals am Sonntag (Ortszeit) in der Verlängerung ein 27:24 gegen die klar favorisierten Chiefs - und das trotz eines 3:21-Rückstands im zweiten Viertel und Ballbesitz für die Chiefs zu Beginn der zusätzlichen 15 Minuten.