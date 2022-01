Regierende Sozialisten gewinnen Palamentswahl in Portugal

Die regierende Sozialistische Partei (PS) hat nach Angaben von Portugals Regierungschef Antonio Costa bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag die absolute Mehrheit geholt. Costa sprach am späten Sonntagabend von „117 oder 118 Sitzen“ für seine Mitte-Links-Partei. Mindestens 116 der 230 Sitze in der „Assembleia da República“ sind nötig, um die absolute Mehrheit auf sich zu vereinen.