Nordkorea bestätigt Test einer Mittelstreckenrakete

Nordkorea hat den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt, die auch die US-Pazifikinsel Guam treffen könnte. Der Test einer Rakete vom Typ Hwasong-12 habe die Genauigkeit und Wirksamkeit für ihren Einsatz belegt, berichteten die Staatsmedien am Montag - einen Tag nach dem Testflug. Die „ballistische Mittelstrecken- und Langstrecken-Boden-Boden-Rakete“ befinde sich in der Produktionsphase.

Im Ausland wird nun befürchtet, die politisch weitgehend isolierte Führung in Pjöngjang könnte bald auch wieder Interkontinentalraketen testen lassen. Mit dem Test einer Mittelstreckenrakete geht Nordkorea über seine sechs vorangegangenen Waffentests in diesem Jahr hinaus. Das Land hatte davor ballistische Raketen von kurzer Reichweite, Marschflugkörper und eigenen Angaben zufolge auch Hyperschallraketen getestet, die mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen können.

Nordkoreas selbst gesetztes Ziel ist es, möglichst ein Kräftegleichgewicht mit der Supermacht USA zu erreichen. Auch nach dem Beginn der Corona-Pandemie testete es weiter Raketen - wenn auch nicht in so rascher Abfolge. Nach Angaben von Experten unternahm Pjöngjang noch nie so viele Raketentests in einem Monat wie im Jänner.