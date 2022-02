Gewalttat in Graz - Polizei sperrte mehrere Straßen

In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ist es am Dienstag in der Früh offenbar zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Die Polizei sperrte mehrere Straßenzüge im Bereich der Leonhardstraße-Merangasse ab, der Öffi-Verkehr in diesem Bereich war vorübergehend unterbrochen. Ein Polizeisprecher wollte sich gegenüber der APA noch nicht zu Details äußern.