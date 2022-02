Arik-Brauer-Publizistikpreis: Wolf Biermann wird geehrt

Im Rahmen des heuer zum ersten Mal vergebenen Arik-Brauer-Publizistikpreises erhält der deutsche Lyriker und Liedermacher Wolf Biermann eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Der Künstler habe sich „zeitlebens durch seinen Mut ausgezeichnet, sich wenn nötig zwischen alle Stühle zu setzen und auf den Weg des geringsten Widerstands zu verzichten“, heißt es am Dienstag in einer Aussendung. Überreicht wird der Preis am 24. März in Wien.