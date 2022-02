Protestcamp der Wiener Stadtstraße wird geräumt

Zuvor habe es von der Stadt Wien ein Ersuchen an die Polizei gegeben, die Versammlung aufzulösen. Um 8.15 Uhr wurde diese angekündigt, den Aktivisten bis 8.30 Uhr dafür Zeit gegeben. „Es haben sich Leute angekettet“, berichtete Dittrich. Und: „Das wird man mit der gebotenen Ruhe auflösen und die Aktivisten maßhaltend wegbringen.“ Um etwaige Sympathisanten am Kommen zu hindern - die Aktivisten mobilisierten am Vormittag über verschiedene Kanäle - wurde der Ort des Einsatzes großräumig abgesperrt.