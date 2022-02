12 Flüchtlinge an türkischer Grenze zu Griechenland erfroren

An der türkisch-griechischen Grenze sind dem türkischen Innenminister zufolge zwölf Flüchtlinge erfroren. Süleyman Soylu teilte am Mittwoch Bilder von den mutmaßlichen Leichen auf Twitter und schrieb dazu, die EU sei unheilbar, schwach und inhuman. Ob die Bilder authentisch sind, war zunächst nicht klar. Die Vorwürfe, dass Griechenland an der Tragödie Schuld sei, wies der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis am Nachmittag zurück.