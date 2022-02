Geheimes Verhältnis: CNN-Chef tritt ab

Wegen eines geheimen Verhältnisses mit einer engen Mitarbeiterin tritt der Chef des US-Nachrichtensenders CNN, Jeff Zucker, zurück. Der 56-Jährige, der seit 2013 an der Spitze von CNN stand, machte seinen Rücktritt am Mittwoch in einer Mitteilung an die Mitarbeiter des Senders bekannt.