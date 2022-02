Rogentin-Bestzeit im ersten Olympia-Training der Alpinen

Stefan Rogentin hat im ersten Abfahrtstraining der alpinen Männer bei den Olympischen Spielen in Peking die Bestzeit erzielt. Der Schweizer verwies am Donnerstag den Spanier Adur Etxezarreta und den Südtiroler Christof Innerhofer auf die weiteren Plätze, seine Laufzeit auf der neuen Strecke Rock in Yanqing lag bei 1:44,00 Minuten. Bester und einziger Österreicher in den Top Ten war mit einem Rückstand von 0,53 Sek. der Kärntner Max Franz, nach 40 Läufern im Ziel Zehnter.