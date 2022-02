„Begegnungen“ von hell und dunkel beim Staatsballett

Licht und Schatten sind auf einer Bühne ja keine unbekannten Gestaltungselemente. Beim neuen Staatsballett-Abend „Begegnungen“ greift dieses Gegensatzpaar aber gleich auf mehreren Ebenen in das Geschehen ein. In den drei verschiedenen Werken, davon zwei Uraufführungen, verschmolz bei der Premiere Mittwochabend an der Wiener Volksoper nicht nur das Tänzerische mit dem Musikalischen, sondern wechselten sich Sehnsucht und Ablehnung, Zuversicht und Melancholie ab.

Inhaltlich lehnte sich Kaydanovskiy nämlich an Platons Höhlengleichnis an, erkennbar nicht zuletzt an der gelungenen Bühne (Karoline Hogl hat auch die schönen Kostüme entworfen). In dieser monochromen Welt musste das Dreigespann Marcos Menha, Rebecca Horner und Lourenço Ferreira, unterstützt von einem zwölfköpfigen Ensemble, den Weg hinter die Schatten suchen, was mit vielen kraftvollen wie ausladenden Figuren beinahe gelang. Doch als sich am Ende das steinere Gefängnis in ein hoffnungsvolles Weizenfeld verwandelte, war der Silberstreif am Horizont durch nur Illusion.