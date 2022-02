Antikörper-Cocktail zeigt keine Wirkung bei Omikron

Ein von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlener Antikörper-Cocktail hilft nach neuen Daten nicht bei Corona-Patienten, die mit der Omikron-Variante infiziert sind. Es handelt sich um die Kombination von Casirivimab und Imdevimab. „Es sieht danach aus, dass dieser Antikörpercocktail mangelnde Wirksamkeit gegen Omikron zeigt“, sagte Janet Diaz, WHO-Expertin für die Behandlung von Covid-19, am Freitag in Genf. Die WHO-Richtlinien würden im Februar entsprechend angepasst.