Isländische Regierung will Walfang 2024 beenden

Die isländische Regierung will den umstrittenen Walfang 2024 beenden. Die noch bis 2023 geltenden Fangquoten sollten nicht verlängert werden, kündigte Fischereiministerin Svandis Svavarsdottir am Freitag an. Die Politikerin der Links-Grünen Bewegung verwies dabei auf sinkende Nachfrage. Island ist eines von drei Walfang-Ländern, die anderen beiden sind Norwegen und Japan.