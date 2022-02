Keine Einigung zu Nordkorea im UNO-Sicherheitsrat

Der UNO-Sicherheitsrat hat sich laut Diplomatenkreisen nicht auf eine gemeinsame Erklärung zu den nordkoreanischen Raketentests einigen können. Der chinesische UNO-Botschafter forderte die USA am Freitag anlässlich einer Dringlichkeitssitzung des Rates zu mehr Flexibilität im Umgang mit Nordkorea auf. „Wenn sie einen neuen Durchbruch wollen, sollten sie mehr Aufrichtigkeit und Flexibilität zeigen“, sagte der chinesische UNO-Botschafter Zhang Jun vor der Sitzung.

Die USA sollten Nordkorea mit „attraktiveren, praktischeren und flexibleren Ansätzen“ entgegenkommen, forderte Zhang. Die USA hatten die Sitzung des Rates anlässlich der jüngsten nordkoreanischen Raketentests beantragt und dem Rat eine gemeinsame Erklärung vorgeschlagen, in der die Tests verurteilt werden. China, Russland sowie weitere Länder weigerten sich laut Diplomaten jedoch, die Erklärung zu unterzeichnen.

Die Sitzung des Sicherheitsrats am Freitag war bereits die dritte zu Nordkorea binnen eines Monats. Auch am 20. Jänner konnten sich die Ratsmitglieder nicht auf eine gemeinsame Erklärung einigen. Die USA und acht weitere Länder riefen Nordkorea am Freitag erneut auf, „seine destabilisierenden Handlungen einzustellen und zum Dialog zurückzukehren“.