Präsident Erdogan und Ehefrau Corona-positiv

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Seine Frau und er hätten leichte Symptome bei sich festgestellt und seien daraufhin positiv auf das Virus getestet worden, teilte Erdogan am Samstag im Onlinedienst Twitter mit. „Wir haben zum Glück nur eine leichte Infektion“, fügte er hinzu. Bei ihnen sei die Omikron-Variante nachgewiesen worden.

Er werde seine Arbeit von zuhause aus fortsetzen, ergänzte Erdogan. Er hatte seine dritte Impfdosis im Juni vergangenen Jahres erhalten. „So Gott will werden wir diese Infektion zusammen abschütteln“, erklärte seine Ehefrau Emine Erdogan auf Twitter. Nach einem positiven Corona-Test ist in der Türkei eine siebentägige Selbstisolation vorgeschrieben. Bei einem negativen Testergebnis am fünften Tag kann sie verkürzt werden.