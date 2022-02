In Schlaiten in Osttirol ist am Samstag ein 55-Jähriger tot aufgefunden worden. Der Mann war offenbar rund 50 Meter über annähernd senkrechte Felswände abgestürzt, teilte die Polizei mit. Tags zuvor wurde der Mann als vermisst gemeldet, eine Suchaktion wurde Freitagabend aufgrund der Dunkelheit abgebrochen und am Samstag fortgesetzt. Am Vormittag wurde der Mann schließlich entdeckt.