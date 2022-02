Golfer Schwab nach toller Runde in Pebble Beach Fünfter

Golfprofi Matthias Schwab hat sich beim PGA-Turnier in Pebble Beach (Kalifornien/8,7 Mio. Dollar) dank der bisher besten Runde seiner Profi-Karriere am Freitag (Ortszeit) ins Spitzenfeld gespielt. Mit nur 62 Schlägen am zweiten Tag verbesserte sich der Steirer um 83 Plätze auf den fünften Rang, mit dem Gesamtscore von 10 unter Par hat er sechs Schläge Rückstand auf Spitzenreiter Seamus Power aus Irland.