Jährlich landen in Österreich tonnenweise Textilien im Müll

„Wir leben nach wie vor in einer Wegwerfgesellschaft“, sagte Gewessler. Laut der Studie ist angesichts des steigenden Kleiderkonsums und dem Trend auf dem Modemarkt zu „Fast Fashion“ die Menge der in der EU pro Person gekauften Kleidung in nur wenigen Jahrzehnten um 40 Prozent gestiegen. Damit wachse auch die Menge an jährlich anfallenden Altkleidern rasant an, hieß es. 97 Prozent der Textilabfälle kamen von Einzelpersonen, aus Haushalten oder von Betrieben. Nur etwa drei Prozent sind Produktionsabfälle. Pro Person landen jährlich mehr als vier Kilo Altkleider, Altschuhe, Haus- und Heimtextilien in der Altkleidersammlung.