Scholz zu Antrittsbesuch bei US-Präsident Biden

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft an diesem Montag in Washington US-Präsident Joe Biden, um mit ihm vor allem über die Ukraine-Krise zu reden. Es ist der Antrittsbesuch des Kanzlers im Weißen Haus. Angesichts des russischen Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze wird es alles andere als Routine sein. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben.