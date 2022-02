Rot-weiß-rote Nullnummer der Ski-Freestyler im Big Air

Österreichs Ski-Freestyle-Elite hat am Montag sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Qualifikation für das Finale des Olympia-Bewerbs im Big Air klar verpasst. Medaillenhoffnung Matej Svancer misslang der Wettkampf völlig, war bereits nach zwei von drei Versuchen ohne Chance und wurde nur 26. Daniel Bacher belegte Rang 21. Lara Wolf und Laura Wallner kamen als 21. bzw. 23 ebenfalls nicht ins Finale der besten Zwölf am Dienstag.

Dem Olympia-Debütanten Svancer gelang in Peking auf der einzigen permanenten Big-Air-Rampe weltweit keiner seiner drei Sprünge. Der 17-Jährige war mit großen Vorschusslorbeeren zu den Winterspielen gekommen, schließlich war er heuer bei zwei Teilnahmen an Big-Air-Events im Weltcup zweimal als Sieger hervorgegangen. Am Montag konnte er sein Leistungsvermögen nicht umsetzen und wurde unter 31 Startern nur Sechstletzter. Bacher zeigte eine solide Leistung, fürs Finale reichte es dennoch nicht, am Ende fehlten 26 Punkte.