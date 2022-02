Putin ist sich laut Macron des Ernstes der Lage bewusst

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montagabend nach einem Gespräch mit Wladimir Putin in Moskau betont, dass sich der russische Staatschef des Ernstes der Lage in der Ukraine-Krise bewusst sei. Macron ergänzte, dass das Risiko einer Rückkehr von Instabilität und Unordnung in Europa nicht zugelassen werden dürfe. Seiner Ansicht nach seien die nächsten Tage entscheidend. Putin selbst bezeichnete das Treffen mit Macron als nützlich.