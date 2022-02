Gepanschtes Kokain - Weitere Opfer in Argentinien

Nach dem Tod von mehr als 20 Menschen wegen gepanschten Kokains sind in Argentinien erneut sechs Drogenkonsumenten ins Krankenhaus gebracht worden. Das ging aus mehreren Tweets des Gesundheitsamts der Stadt Rosario am Montag (Ortszeit) hervor. Demnach handelt es sich um Frauen und Männern zwischen 22 und 41 Jahren.

Mehrere von ihnen befanden sich in einem ernsten Zustand, sie wurden im Hospital Roque Sáenz Peña in der drittgrößten argentinischen Stadt an Atemgeräte angeschlossen. Ersten Informationen zufolge hatten sie die gleichen Wahrnehmungs- und Atemprobleme wie jene, die in Buenos Aires gestorben waren. Rosario liegt rund 300 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires.