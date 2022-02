EU kämpft in Österreich mit niedrigen Umfragewerten

Die Europäische Union hat im EU-Vergleich in Österreich mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Das geht aus einer am Dienstag durch das Europaparlament veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage von Ende 2021 hervor. Zum einen sind immer mehr Österreicher und Österreicherinnen der Ansicht, die EU bewege sich in eine falsche Richtung. Zum anderen glauben nur noch die Slowaken weniger an eine EU-Mitgliedschaft als die Österreicher.

Grundsätzlich empfanden - wie auch schon 2020 - 41 Prozent der Österreicher die Mitgliedschaft in der EU als „eine gute Sache“, damit lagen sie aber weit unter dem EU-Durchschnitt mit 62 Prozent. Nur in der Slowakei fiel die Zustimmung mit 39 Prozent noch niedriger aus. Als „weder gut noch schlecht“ bezeichneten 40 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen die EU-Mitgliedschaft (2020: 43 Prozent) - EU-weit 28 Prozent. 18 Prozent der Österreicher (2020: 16 Prozent) und neun Prozent aller EU-Bürger glaubten, die EU sei „eine schlechte Sache“.

Auf die Frage nach den Vorteilen in der EU meinten 33 Prozent der Österreicher, die Mitgliedschaft unterstütze das Wirtschaftswachstum. 31 Prozent gaben an, die EU träge zur Erhaltung des Friedens und zur Stärkung der Sicherheit bei. Dass die EU die Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten verbessere, waren 30 Prozent der Meinung.

Durchwachsen war die Einstellung der Österreicher auch zum EU-Parlament. 31 Prozent der hierzulande Befragten hatten ein „positives“ Bild, in der EU-gesamt waren es fünf Prozentpunkte mehr. „Negativ“ sahen die Bürgerkammer Europas in Österreich 22 Prozent, in der EU lag der Wert bei 17 Prozent. 45 Prozent der Befragten sowohl in Österreich, als auch in der EU-gesamt gaben „weder noch“ an, zwei Prozent „weiß nicht“. Das EU-Parlament sollte nach Meinung der Österreicher vorrangig die Demokratie verteidigen (32 Prozent) und sich für den Klimaschutz einsetzen (44 Prozent).