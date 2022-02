Mordalarm in Graz nach bei Wohnungsbrand gefundener Toter

Nach dem Fund einer Toten am Montag bei einem Wohnungsbrand in Graz geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Die Frau (41) wies deutliche Spuren von massiver Gewalteinwirkung auf, wie ein Polizist am Dienstag eine Twitter-Meldung auf APA-Anfrage bestätigte. Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, es soll sich bei der Wohnung beim Hauptbahnhof um einen Messie-Haushalt handeln. Zur Brandursache oder zu einem möglichen Verdächtigen konnte noch nichts gesagt werden.