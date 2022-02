Druck auf Johnson steigt nach Falschbehauptung über Starmer

Der britische Premierminister Boris Johnson gerät wegen einer Falschbehauptung über Oppositionschef Keir Starmer zunehmend unter Druck. Mehrere Abgeordnete aus seiner eigenen Partei forderten den Regierungschef am Dienstag dazu auf, seine Äußerungen unmissverständlich klarzustellen, nachdem Starmer am Vorabend von der Polizei vor einer Gruppe wütender Demonstranten beschützt werden musste.

Johnson sieht sich seit Wochen wegen einer Serie von Skandalen mit Rücktrittsforderungen auch aus den eigenen Reihen konfrontiert. Vor allem die Aufdeckung mehrerer Partys an seinem Dienstsitz während der Corona-Lockdowns brachten ihn in Bedrängnis.

Am 31. Jänner entschuldigte sich der Premier dafür im Parlament. Gleichzeitig stellte er in der Debatte aber auch die Falschbehauptung auf, der jetzige Labour-Vorsitzende Starmer habe es in seiner Zeit als Chef der Staatsanwaltschaft versäumt, strafrechtlich gegen den mittlerweile verstorbenen TV-Star Jimmy Savile vorzugehen. Nach dem Tod des bekannten BBC-TV- und Radiomoderators im Jahr 2011 kam heraus, dass er Hunderte Menschen sexuell missbraucht hatte, sein jüngstes Opfer war ein achtjähriger Bub. Starmer war in den Fall Savile nicht direkt involviert, entschuldigte sich später aber für die Versäumnisse.