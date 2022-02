Wallner will Änderung der Test- und Quarantänestrategie

Vorarlbergs LH Markus Wallner, derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, und Tirols LH Günther Platter (beide ÖVP) machen in Sachen Corona Druck in Richtung weiterer Schritte zur Normalität. Wallner forderte am Dienstag eine Neubewertung der Corona-Situation und ein baldiges Bund-Länder-Treffen. Für letzteres plädierte auch Platter. Dabei soll eine „Bewertung der Omikron-Variante in Verbindung mit weiteren Öffnungsschritten“ vorgenommen werden, so Platter zur APA.