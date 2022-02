Strolz und Schwarz greifen in Alpin-Kombi nach Medaillen

Johannes Strolz und Marco Schwarz haben sich im ersten Teil der Alpinen Kombination bei den Olympischen Spielen eine hervorragende Ausgangsposition für die Jagd nach den Medaillen geschaffen. Strolz belegte am Donnerstag in der Abfahrt in Yanqing den vierten Platz, Kombi-Weltmeister Schwarz war Fünfter. Sie ließen damit die stärksten Slalom-Konkurrenten wie Alexis Pinturault, Loic Meillard und Luca Aerni deutlich hinter sich. Schnellster war Aleksander Aamodt Kilde.