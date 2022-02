Mehr Nachweise für Wölfe und Bären in Tirol

Im Jahr 2021 sind in Tirol 14 verschiedene Wolfsindividuen und erstmals drei verschiedene Bären nachgewiesen worden - und zwar entweder genetisch, über Spuren oder Bilder. Die Zahl der Wolfsnachweise stieg gegenüber den Jahren zuvor beträchtlich, nämlich auf 86 an 38 verschiedenen Orten. Vier mal wurde ein Luchs bestätigt, ebenso oft ergab die DNA-Analyse einen Goldschakal. Indes verzeichnete man 619 tote und vermisste Almtiere - eine Verdoppelung gegenüber 2020.

Dies ging aus dem Jahresbericht des Landes über Bär-Wolf-Luchs und Goldschakal hervor. Der Bericht zeigte jedenfalls, dass die Zahl der Wolfsnachweise in Tirol seit dem Jahr 2019 massiv angestiegen war. Waren es damals noch zehn gesicherte Nachweise an fünf verschiedenen Orten, betrugen diese im Jahr 2020 bereits 49 Wolfsnachweise an 19 Orten. Im Jahr 2021 kam es dann erneut zu einer markanten Steigerung: Von den 86 Nachweisen erfolgten 78 mittels genetischer Untersuchung.