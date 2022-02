Künstlerhaus Wien untersucht rassistische Besitzverhältnisse

„Der Fokus der Ausstellung liegt auf kritischen ästhetischen Praktiken, die in Bezug auf Eigentum und Besitz entwickelt werden“, heißt es in der Ankündigung. Die gezeigten künstlerischen Positionen sollen „die Selbstverständlichkeit des historischen und gegenwärtigen Eigentums an immer schon rassisierten Subjekten und Objekten durch spezifische Untersuchungen von Dingen und Materialien infrage stellen“. Wichtig war der Kuratorin Ana Hoffner ex-Prvulovic* jedoch, Besitzlosigkeit „nicht zu romantisieren“.

Robert Gabris‘ Installation trägt den Titel „You will never belong into my space!“ und stellt einen Raum dar, den es nicht gibt: Er wurde vollständig auf Basis der Imaginationen über Innenräume von Roma in der Slowakei konstruiert. „So ist eine surreale Bühne entstanden, die die rassistischen Annahmen der europäischen Mehrheitsgesellschaften widerspiegelt“, heißt es dazu in der Ankündigung. Von Stephanie Misa stammt die Installation „Ohne Titel (Sakada)“, in der die Ausstellungsbesucher das Hula-Lied „Little Brown Gal“ hören, das 1935 in Honolulu, Hawaii, komponiert wurde. Dabei wird der problematische Text durch die Stimme der Großmutter der Künstlerin unterbrochen, die in Hawaii aufgewachsen ist, als das Land noch eine US-Kolonie und kein offizieller Bundesstaat war. Das begleitende Video kombiniert ethnografisches Archivmaterial mit Bildern des Hanapepe-Massakers, der blutigen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und streikenden philippinischen Zuckerrohrarbeitern 1924, und persönlichen Familienfotos.