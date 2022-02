Museum für italienischen Literaturnobelpreisträger Dario Fo

In Italien entsteht ein Museum zu Ehren des 2016 verstorbenen Literaturnobelpreisträgers Dario Fo und seiner Frau Franca Rame. Das Museum ist in der mittelitalienischen Stadt Pesaro geplant. Acht Millionen Euro werden für das Projekt locker gemacht, an dem Mattea Fo, Enkelin des Literatenpaares, mitarbeitet.