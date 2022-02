WAC löst Sturm auf Platz 2 ab, Austria gewinnt in Altach 2:0

Der WAC hat zum Start der Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga Platz zwei übernommen und steht fix in der Meistergruppe. Die Wolfsberger besiegten am Samstag die SV Ried mit 2:1 und überholten Sturm Graz. Die Steirer kamen bei der WSG Tirol nur zu einem 2:2 und liegen nun zwei Zähler hinter den Kärntnern. Die Wiener Austria gewann bei Schlusslicht SCR Altach mit 2:0 und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang sechs.

Der WAC ist auch im neunten Fußball-Bundesliga-Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Die Wolfsberger besiegten Ried mit 2:1 und stehen nach der 19. Runde schon fix in der Meistergruppe. Ein Eigentor von Rieds Matthias Gragger (10.) brachte den WAC in Führung. Dieser fälschte einen Querpass von Stürmer Dario Vizinger so unglücklich ab, dass der Ball in hohem Bogen über Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger ins Tor fiel. Ante Bajic (39.) konnte aber noch vor der Pause ausgleichen. Tai Baribo sorgte kurz nach Wiederanpfiff nach schwerem Fehler der Rieder für den Siegestreffer (47.), der Tabellenrang zwei einbrachte.

Die WSG Tirol hat zum Bundesliga-Frühjahrsstart Sturm Graz ein Unentschieden abgerungen. Die Wattener kamen in Innsbruck gegen die Steirer zum einem 2:2. Auch ein Doppelpack von Sturms Neuzugang Rasmus Höjlund (38., 74.) reichte den Grazern nicht für drei Zähler, sie verpassten damit zum zehnten Mal in Folge einen Sieg zum Frühjahrsauftakt. Raffael Behounek (5.) hatte die WSG in Führung gebracht, Stefan Skrbo (81.) sicherte den Tirolern das Remis.

Die Wiener Austria hat sich am Samstag auf Platz sechs verbessert. Die Favoritner setzten sich auswärts in Altach mit 2:0 durch und schwenkten damit auf Kurs Richtung Meistergruppe ein. Manfred Fischer (16.) und Noah Ohio (19.) trafen für die Gäste und verpatzten so das Debüt von Altachs Neo-Coach Ludovic Magnin. Die Vorarlberger sind weiterhin Tabellenletzter.

