Tausende Venezolaner gingen für Maduro auf die Straße

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind tausende Demonstranten zur Unterstützung des linksgerichteten Präsidenten Nicolas Maduro auf die Straße gegangen. Begleitet von Trommelschlägen und Salsamusik marschierten die „Chavistas“ - benannt nach Maduros Vorgänger Hugo Chavez, der von 1999 bis zu seinem Tod 2013 Präsident war - am Samstag durch die Stadt. Parallel dazu versammelten sich in Caracas Anhänger der Opposition zu einer kleineren Gegendemonstration.