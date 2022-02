Brennsteiner nach Sturz ohne RTL-Medaille, Gold an Odermatt

Marco Odermatt hat seine Favoritenrolle bestätigt und bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold im Riesentorlauf geholt. Der Schweizer setzte sich am Sonntag 0,19 Sekunden vor dem Slowenen Zan Kranjec und 1,34 vor Weltmeister Mathieu Faivre (FRA) durch. Der Österreicher Stefan Brennsteiner war als Halbzeit-Zweiter auf Bronze-Kurs unterwegs, als er nach einem Fehler stürzte. Auch Manuel Feller scheiterte. Bester Österreicher wurde Raphael Haaser als Elfter.

Ein Wintereinbruch in den chinesischen Bergen nordwestlich von Peking hatte zunächst für „grenzwertige“ Bedingungen im ersten RTL-Durchgang geführt. Brennsteiner meisterte die Herausforderung aber bravourös, lag bei der zweiten Zwischenzeit sogar klar vor Odermatt und letztlich als Zweiter zur Renn-Halbzeit nur 4/100 Sekunden hinter dem Topfavoriten aus der Schweiz. Dritter war der Franzose Mathieu Faivre (+0,08). Die Ausfallsquote war freilich enorm, von 89 Läufern auf der Startliste schafften es nur 54 in die Wertung.

Feller lag trotz einiger Probleme bei Halbzeit auf Platz sieben (+0,74). Haaser (17./+2,06) und Marco Schwarz (18./+2,11) hatten sich hingegen zu viel Rückstand aufgeladen, um noch in die Medaillen-Entscheidung eingreifen zu können. Haaser verbesserte sich in seinem dritten und letzten Olympia-Rennen noch auf Platz elf. Der WM-Dritte Schwarz wurde 14. und versucht nun bis zum Slalom am Mittwoch endlich den verloren gegangenen „Flow“ zu finden.