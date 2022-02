Europaministerin Edtstadler besucht Polen

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) reist am Montag zu einem Arbeitsbesuch nach Warschau. Auf dem Programm steht unter anderem ein Treffen mit dem polnischen Europaminister Konrad Szymanski. Als inhaltliche Schwerpunkte wurden im Vorfeld die bilaterale Zusammenarbeit, die Themen Rechtsstaatlichkeit und Migration, das EU-Klimaschutz-Paket „Fit for 55“, aber auch ein Austausch bezüglich der aktuellen Krise rund um die Ukraine und Russland genannt.

Neben dem Gespräch mit ihrem polnischen Amtskollegen wird Edtstadler am Montag unter anderem den Campus des College d‘Europe in Natolin besuchen und eine Rede vor Studierenden halten. Auch ein Besuch bei der EU-Grenzschutzagentur Frontex ist geplant. Am Dienstag erfolgt die Rückreise nach Wien.