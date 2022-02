Nehammer reist für ersten bilateralen Besuch in die Schweiz

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Montag in die Schweiz. Bei seinem ersten bilateralen Auslandsbesuch als Bundeskanzler trifft er den Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis. Der feierliche Empfang in der Kleinstadt Zofingen im Kanton Aargau findet ohne Publikum statt. Grund sind Sicherheitsbedenken der Schweizer Sicherheitsbehörden, nachdem Gegner der Corona-Maßnahmen wegen der in Österreich beschlossenen Impfpflicht Proteste gegen Nehammer angekündigt haben.