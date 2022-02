„Kein Mitleid!“: Elyas Jamalzadeh über Flucht und Ankommen

In „Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten“ verarbeitet der als afghanischer Flüchtling im Iran geborene Elyas Jamalzadeh seine lebensgefährliche Reise nach Europa. Gemeinsam mit Andreas Hepp hat er seine Geschichte aufgeschrieben. Sie handelt vom Ankommen, der Sehnsucht nach Zugehörigkeit, aber auch von Grausamkeiten, großer Angst und unbedingtem Überlebenswillen. Entstanden ist ein eindrucksvoller „Roadmovie“-Roman in einem bemerkenswert humorvollen Grundton.

Dass der Erzähler kein Mitleid vom Leser will, zieht sich durch das ganze Buch. Von den bitteren Rückschlägen auf der Flucht, den geldgierigen Schleppern, Nächten in üblen Gefängnissen und feuchtkalten Wäldern, Gewalt durch Grenzsoldaten, der dauernden Ungewissheit sowie der beängstigend eindringlich geschilderten Überfahrt über das Mittelmeer erfährt man in leichtem, manchmal sogar saloppen Ton. Aufkommende Betroffenheit bricht der Erzähler durch schlechte Scherze, etwa als der Vater spurlos verschwindet., „für immer“, dann aber heißt es: „Okay warte, ich hab dich nur verarscht. Haha, du hättest dein Gesicht sehen sollen!“ Als Lesende hat man einen mündlichen Erzähler vor sich, der einen direkt anspricht: „Stell dir mal vor, du bist dein ganzes Leben lang nervös. Du merkst alles. Du bist ständig auf der Hut. (...) Ich war nervös. Ich war schon nervös geboren.“

Die schwierige Reise führt Jamalzadeh und seine Eltern 2014/15 durch die Türkei, Griechenland, Nordmazedonien, Serbien, Ungarn, die Slowakei und schließlich - im Kofferraum eines Autos - bis nach Österreich, für das Jamalzadeh voll des Lobes ist. „Leute, lernt zu schätzen, was ihr in diesem Land alles habt!“, heißt es. Er berichtet, wie er sich mit Unterstützern den Schulbesuch erkämpft, einen Hirntumor überlebt, zielstrebig eine Arbeit in einem Friseursalon findet und sich mit einiger Zähigkeit um den Erwerb der deutschen Sprache - Fernunterricht per Telefon - bemüht. „Eigentlich flüchtet jeder“, findet Jamalzadeh, wenn auch der Österreicher, wie er feststellt, nur „vor dem Rundfunkgebühren-Inquisitor“.