Freestylerinnen Wolf und Wallner verpassen Slopestyle-Finale

Reicher an Erfahrung, aber ohne Finalteilnahme reisen Österreichs Ski-Freestylerinnen Lara Wolf und Laura Wallner von den Olympischen Spielen in China ab. Nach dem Big Air verpasste das Tiroler Duo am Montag auch im Slopestyle-Bewerb die Qualifikation für die Medaillenentscheidung der besten Zwölf am Dienstag (2.30 Uhr MEZ). Der von einer Beckenprellung gehandicapten Wolf fehlten als 14. nur 0,9 Punkte, für Wallner reichte es nach Stürzen nur zu Rang 25.