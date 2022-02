Beierl beendet Monobob-Konkurrenz auf Platz 14

Gerade in der neuen olympischen Disziplin Monobob ist Erfahrung Gold wert, daher ist es nicht verwunderlich, dass der Premierenerfolg im Eiskanal in Yanqing an die 36-jährige US-Amerikanerin Kaillie Humphries ging. Nach vier Läufen mit 5,25 Sekunden Rückstand reihte sich Katrin Beierl als 14. ein. Die Niederösterreicherin war nach ihrer Corona-Erkrankung am Start im Nachteil, erhofft sich für die Zweier-Konkurrenz mit Jennifer Onasanya deutlich mehr.

„Die achte Zeit im ersten Lauf war super, wäre cool, wenn wir dort hätten bleiben können, aber das wäre schon absolut über meinen Erwartungen im Monobob gewesen“, sagte Beierl zur APA - Austria Presse Agentur. Daher war sie mit Rang 14 nicht unzufrieden, auch wenn die Fahrten am zweiten Tag besser sein hätten können. Sie habe aber stabilere Fahrten als im vergangenen Oktober auf der Olympiabahn gezeigt. „Und was im Monobob geht, geht im Zweier vermutlich auch. Ich freue mich, morgen endlich wieder im Zweierbob zu sitzen.“

Der Bewerb werde auf alle Fälle Zukunft haben und sei zum Zuschauen ein megaspannendes Rennen, weil so viel möglich sei. „Gerade auf einer Bahn wie hier. Es ist interessant für den Zuschauer, weil man die Fehler sieht, die sonst teilweise für den Laien nicht erkennbar sind. Ich muss einfach schauen, dass am Start mehr geht. Jetzt haben mich auch wirklich einfach die Corona-Erkrankung, Quarantäne und Nachwirkungen noch mehr reingerissen. Wo schon der Start vorher nicht gut war, ist er jetzt wirklich schlecht.“

Sie habe aber viele Erkenntnisse gewonnen, die sie in ihr Hauptrennen mitnehmen werde. „Alles, was wir in den drei Trainings und wie Renntagen erarbeitet haben, bringt uns definitiv weiter für den Zweier. Die Linien, die man im Monobob schafft, schafft man im Zweier hundertprozentig, weil das wird nur leichter. Ich hoffe, dass das wirklich eintritt. Ich freue mich, mein Gefühl zu haben und weiterzukommen. Was nach vorne geht, sehen wir eh, es muss an beiden Tagen passen.“