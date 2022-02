Edtstadler in Polen: Keine Kompromisse zu Rechtstaatlichkeit

In Sachen Rechtstaatlichkeit werde es „keine Kompromisse geben können“. Das betonte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Montag im Vorfeld ihres Gesprächs mit ihrem polnischen Amtskollegen Konrad Szymanski in Warschau. „Das ist das Konglomerat, auf dem unsere Zusammenarbeit fußt“, so Edtstadler gegenüber Journalisten. „Da wird es keine Kompromisse geben können, und diese Message werde ich wieder einmal überbringen.“