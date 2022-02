Schuss auf Raser auf Mercedes-Werksgelände in Deutschland

Nach einer wilden Raserei ist der Fahrer eines Kleinbusses auf dem Werksgelände von Mercedes Benz in Sindelfingen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg erst durch einen Unfall und einen Schuss gestoppt worden. Der Mann habe mit seinem Wagen eine Schranke zum Werkgelände durchbrochen und sei aufs Gas gestiegen, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein Randstein und eine Verkehrsinsel hätten die Raserei des 61-Jährigen am Samstag jäh beendet.