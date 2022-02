Ukraine will OSZE-Sitzung zu russischen Truppenbewegungen

Die ukrainische Regierung hat von Russland mit Blick auf eine Vereinbarung in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Transparenz über dessen Truppenbewegungen gefordert. Moskau müsse „seinen Verpflichtungen zur militärischen Transparenz nachkommen, um Spannungen abzubauen“, so Außenminister Dmytro Kuleba. Deshalb berufe die Ukraine „innerhalb von 48 Stunden ein Treffen mit Russland und allen Mitgliedstaaten ein“. Kiew will weiterhin in die NATO.

Die Regierung in Moskau habe eine Anfrage Kiews unter Berufung auf das Wiener Dokument der OSZE ignoriert, erklärte Kuleba am Sonntagabend weiter. Der Text soll den Informationsaustausch über die Aktivitäten der Streitkräfte der 57 Mitgliedsländer der Organisation fördern. „Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über“, kündigte Kuleba an. Es gehe darum, „die Verstärkung und Verlegung russischer Truppen entlang unserer Grenze und auf der besetzten Krim zu besprechen“.

Entgeltliche Einschaltung

Ein Sprecher des turnusmäßigen OSZE-Vorsitzes, den derzeit Polen innehat, gab auf Twitter bekannt, dass die von Kiew geforderte Dringlichkeitssitzung am Dienstag in Wien stattfinden werde. Ob Russland teilnehmen werde, ließ er offen. Wenn, dann wird Moskau aber nicht durch ihren OSZE-Botschafter vertreten sein. Wie die APA am Montag von der russischen OSZE-Vertretung erfuhr, ist Botschafter Alexander Lukaschewitsch nämlich noch bis Sonntag in Moskau. Russland blieb am Montag auch einer von den baltischen Staaten beantragten OSZE-Sitzung fern, berichtete die Agentur Ria Nowosti unter Berufung auf den russischen Diplomaten Konstantin Gawrilow. Dabei ging es mit Blick auf russisch-belarussische Manöver um „ungewöhnliche militärische Aktivität“ in Belarus.

Moskau hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die US-Regierung hat wiederholt gewarnt, Russland könnte das Nachbarland „jederzeit“ angreifen. Russland bestreitet jegliche Angriffspläne und führt an, sich von der NATO bedroht zu fühlen.

Zuletzt hatten die Spannungen weiter zugenommen. Zahlreiche westliche Staaten riefen ihre Staatsbürger auf, die Ukraine zu verlassen. Am Montag kam etwa Griechenland dazu. Österreich hat bisher keine offizielle Reisewarnung erlassen, rät aber von nicht notwendigen Reisen in die Ukraine ab.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte indes klar, dass sein Land weiterhin der EU und NATO beitreten wolle. Er reagierte damit auf Äußerungen des ukrainischen Botschafters in Großbritannien, Vadym Prystajko, der laut einem Bericht der BBC signalisierte, die Ukraine könnte auf die von ihr angestrebte NATO-Mitgliedschaft verzichten, um einen Krieg mit Russland zu vermeiden. Wenig später stellte der Diplomat allerdings klar, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Die Ukraine werde den von ihr anvisierten NATO-Beitritt nicht überdenken. Selenskyj äußerte sich bei einer Pressekonferenz mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz in Kiew gleichlautend. Scholz betonte, dass sich diese Frage nicht stelle. Zugleich bekräftigte er die Drohung mit harten Sanktionen im Fall eines russischen Überfalls auf das Nachbarland.

Moskau lehnt eine Osterweiterung der NATO entschieden ab und fordert vom Westen Sicherheitsgarantien, wie etwa das die Ukraine dem transatlantischen Militärbündnis nicht beitreten wird. Die NATO lehnt dies ab. Der Kreml ließ am Montag wissen, dass ein Verzicht der Ukraine auf die NATO-Ambitionen „entscheidend helfen“ würden, die Sorgen Russlands in puncto seiner eigenen Sicherheit zu entschärfen, so Putin-Sprecher Dmitri Peskow. Die NATO hat dieser Forderung in einer schriftlichen Antwort bereits eine Absage erteilt und beruft sich auf die freie Bündniswahl von Staaten.

Putin fragte am Montag seinen Außenminister Sergej Lawrow, ob er in den Verhandlungen mit dem Westen überhaupt noch eine Chance sehe. „Es gibt immer eine Chance“, antwortete Lawrow. Allerdings dürften sich die Gespräche nicht endlos hinziehen. Nach Darstellung Lawrows hat Russland nun auch eine zehnseitige Antwort an die NATO und die USA formuliert, nachdem beide Seiten bereits vorher Schriftstücke ausgetauscht hatten. Das Schreiben sei von Präsident Putin auch schon im Grundsatz gebilligt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ria.

Neben den diplomatischen Bemühungen gingen die gegenseitigen Drohungen weiter. Die sieben führenden Industrienationen (G7) warnten Russland im Falle eines Angriffs auf die Ukraine mit umfangreichen Sanktionen. In einer Erklärung der G7-Finanzminister hieß es, es würde dann eine schnelle, abgestimmte und kraftvolle Antwort geben. Es würde sowohl wirtschaftliche als auch finanzielle Sanktionen gegen Russland geben, die sofortige und massive Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes hätten.

Es gab aber auch Signale der Entspannung. So sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dass einige der umstrittenen Militärmanöver der russischen Armee im eigenen Land und in Belarus bereits beendet seien. „Einige der Manöver gehen zu Ende, einige werden in naher Zukunft beendet werden. Andere dauern noch an“, sagte Schoigu bei einem Treffen mit Putin. Dagegen ging auf NATO-Seite der Aufmarsch weiter. So kam am Montag ein Kontingent von 100 deutschen Soldaten in Litauen an, um die dortigen NATO-Bataillons zu verstärken.