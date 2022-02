Snowboarderin Gasser gewann wieder Olympia-Gold im Big Air

Snowboarderin Anna Gasser ist zweifache Olympiasiegerin. Die Kärntnerin wiederholte am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Peking ihren Triumph im Big Air von Pyeongchang 2018. Gasser setzte sich mit ihrem letzten Sprung vor der favorisierten Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott durch. Mit am Ende 185,50 Punkten landete die 30-Jährige vor Sadowski Synnott (177,00) und der Japanerin Kokomo Murase (171,50).