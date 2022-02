Suter wie Feuz mit Abfahrtsgold, keine Medaille für Ö-Frauen

Österreichs Alpinski-Frauen haben in der Olympia-Abfahrt von Peking eine Medaille verpasst. Während Cornelia Hütter vor Mirjam Puchner (8.) mit 77 Hundertstel Rückstand auf Bronze als Siebente beste Österreicherin wurde, ging Gold am Dienstag in Yanqing an Corinne Suter. Die 27-jährige Weltmeisterin aus der Schweiz setzte sich 0,16 Sekunden vor der italienischen Topfavoritin Sofia Goggia sowie deren Landsfrau Nadia Delago (+0,57) durch.