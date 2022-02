Suter wie Feuz mit Abfahrtsgold, keine Medaille für Ö-Frauen

Österreichs Alpinski-Frauen haben in der Olympia-Abfahrt von Peking eine Medaille verpasst. Während Cornelia Hütter vor Mirjam Puchner (8.) mit fast einer Sekunde Rückstand auf Bronze als Siebente beste Österreicherin wurde, ging Gold am Dienstag in Yanqing an Corinne Suter. Die 27-jährige Weltmeisterin aus der Schweiz setzte sich 0,16 Sekunden vor der italienischen Topfavoritin Sofia Goggia sowie deren Landsfrau Nadia Delago (+0,57) durch.

Damit gingen dank Beat Feuz und Suter beide Abfahrts-Goldenen bei den Spielen 2022 an die Schweiz. Für die sichtlich enttäuschte Titelverteidigern Sofia Goggia, die bei der letzten Zwischenzeit noch geführt hatte, war die Hypothek einer neuerlichen Knieverletzung drei Wochen davor offenbar zu groß. Die Italienerin hatte seit 23. Jänner kein Rennen mehr bestritten und in China auch auf den Super-G verzichtet, um sich auf die Abfahrt zu konzentrieren.

Mit eingerissenem Kreuzband fahrend musste sich die 29-jährige Seriensiegerin der 27-jährigen Suter knapp geschlagen geben. „Für mich wird gerade der größte Traum wahr, ich bin sprachlos“, staunte Suter. Sie ist die erste Schweizer Abfahrts-Olympiasiegerin seit Dominique Gisin 2014 in Sotschi. Die im Training so starke Deutsche Kira Weidle verpasste als Vierte Bronze knapp.

„Aber sicher zipft es mich auch an, dass ich nicht das erreicht habe, was ich mir vorgestellt habe“, gestand Hütter. „Gleichzeitig ist es cool, dass ich insgesamt wieder mitfahren kann. Das ist ja nicht selbstverständlich. Aber natürlich will man mehr wenn man sieht, dass es wieder geht. Da will man automatisch mehr. Ich bin ja jetzt in Teil zwei meiner Karriere.“